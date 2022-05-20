غيرهارد شرودر يترك منصب رئيس مجلس إدارة "روس نفط" الروسية

أعلنت شركة "روس نفط" الروسية عن استقالة المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر من منصب رئيس مجلس إدارتها.

وأكدت "روس نفط" في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن شرودر والموظف السابق في الشرطة السرية الألمانية الشرقية "شتازي" ماتياس فارنيغ (وهو يترأس شركة Nord Stream AG المشغلة لخط أنابيب "السيل الشمالي") أبلغا الشركة بانسحابهما من مجلس إدارتها.

وثمنت الشركة إسهام شرودر وفارنيغ في المشاريع الدولية لـ"روس نفط" وتطبيق مشاريع كبيرة في مجال البنى التحتية بين روسا وألمانيا، مضيفة: "نتفهم قرارهما ونشكرهما على دعمهما الثابت".

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة البرلمان الأوروبي على دعوة المجلس الأوروبي إلى فرض عقوبات على شرودر لمواصلته عمله لصالح "روس نفط" بعد إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT