روسيا تنشئ مقرا لإعادة إعمار دونباس والأراضي الأوكرانية المحررة

أعلن مارات حسنولين نائب رئيس الوزراء الروسي، أن العمل على إعادة إعمار الأراضي المحررة في أوكرانيا ودونباس، والتي تضررت بنيتها التحتية أثناء القتال، سيشرف عليه مقر حكومي خاص.

وقال حسنولين للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد أنشأنا مقرا خاصا يضم كافة المؤسسات المعنية".

وأشار نائب رئيس الحكومة الروسية إلى أن خطط المقر تشمل ترميم جميع الطرق والمساكن المدمرة، مضيفا أن المجموعة الثانية من الإجراءات التي يجري العمل عليها أيضا، تخص النهوض باقتصاد المناطق المتضررة.

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وقال: "تم إعداد عدد من الإجراءات لإطلاق النظام المالي بشكل أسرع"، وأشار إلى هناك كثيرا من القضايا لا بد من معالجتها لدعم قطاع الزراعة في المناطق المحررة.

وكان حسنولين قام هذا الشهر بجولتين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، إحداهما إلى المناطق المحررة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك والأخرى إلى عدد من مدن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الجنوبية الأوكرانية.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الإعمار والإسكان الروسية عن خططها للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ماريوبول بعد الدمار الذي تعرضت له جراء الأعمال القتالية.

امصدر: "تاس"