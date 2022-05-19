برلماني روسي: الكونغرس الأمريكي صادق على إتلاف 40 مليار دولار

وصف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إقرار الكونغرس الأمريكي لحزمة المساعدات لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار، بأنه "إتلاف سريع" لأموال دافعي الضرائب.

وكتب سلوتسكي في حسابه على "تلغراد"، تعليقا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، أنه "من الصحيح أن نكتب أن الكونغرس صادق على إتلاف سريع لـ 40 مليار دولار لدافعي الضرائب الأمريكيين".

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وأضاف أنه "كما تبين أحداث السنوات الأخيرة، فإن الجزء الأكبر مما يسمى بالمساعدات ستتم سرقته في طريقه إلى كييف".

واعتبر أن واشنطن "لا تهتم بالسلام ورفاهية الأوكرانيين"، مضيفا أن "خير دليل على ذلك هو توريدات الأسلحة لكييف والمساعدة في إخلاء مخزونات الحبوب (الأوكرانية). وهم يريدون حرمان البلاد من المواد الغذائية ويمولون الحرب بالوكالة ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

المصدر: نوفوستي