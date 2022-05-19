البنتاغون: سنزود أوكرانيا بـ 18 مدفع "هاوتزر" و3 رادارات مضادة للصواريخ

أكد المتحدث باسم "البنتاغون"، جون كيربي، أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ18 مدفع "هاوتزر" ومركبات لسحبها و3 رادارات مضادة للصواريخ كجزء من شحنات جديدة أذن بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال: "تستنفد الإمدادات البالغة 100 مليون دولار من الجيش الأمريكي الحد الذي أقره الكونغرس بشأن المساعدات لأوكرانيا، لكن المشرعين وافقوا الخميس على حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية بقيمة 40 مليار دولار".

وأضاف: "الحزمة ستشمل 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، و18 مركبة تكتيكية لسحبها".

وتابع: "ستنقل الولايات المتحدة أيضا 3 رادارات من طراز (AN/TPQ-36) مضادة للصواريخ إلى القوات الأوكرانية".

وختم: "سنبدأ نقل هذه المعدات بسرعة كبيرة جدا".

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، بأغلبية ساحقة على تخصيص حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية إضافية بقيمة نحو 40 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وصوت 86 من أصل السيناتورات الـ100 في المجلس لصالح تخصيص هذه الأموال إلى حكومة أوكرانيا، مقابل 11 معارضا.

المصدر: "نوفوستي"