مدفيديف: يفرضون علينا عقوبات مجنونة ثم يطلبون منا توفير الغذاء لهم

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا لن تصدر المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص.

وكتب مدفيديف على قناته في تطبيق "تيليغرام" أن روسيا "مستعدة للوفاء بالتزاماتها بالكامل، لكنها تتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين، بما في ذلك على المنصات الدولية".

وأضاف مدفيديف: "وإلا سيكون الأمر غير منطقي: من ناحية، يتم فرض عقوبات مجنونة علينا، ومن ناحية أخرى، يطلبون توفير الغذاء"، موضحا أن "هذا غير ممكن. نحن لسنا أغبياء".

وأكد المسؤول الروسي "مرة أخرى: لا توجد إمدادات تصدير على حساب سوقنا. الغذاء للمواطنين الروس - مقدس".

المصدر: تاس