إيطاليا.. جوزيبي كونتي يطالب بتصويت برلماني جديد على قرار إرسال أسلحة لأوكرانيا

طالب الرئيس السياسي لـ"حركة خمس نجوم" في إيطاليا رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي بـ"تحديث" قرار إرسال أسلحة إلى أوكرانيا الذي صادق عليه البرلمان في وقت سابق.

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وقال كونتي الذي أعلن مؤخرا رفض الحركة إرسال دفعة جديدة من السلاح لأوكرانيا، على هامش حدث اقتصادي، "هناك قرار برلماني، وهذا ما قاله رئيس الوزراء ماريو دراغي نفسه".

وأضاف "لكن جرى التصويت عليه في البرلمان في بداية الحرب ومن الصواب تحديثه، وأيضا من أجل إحداث تقارب برلماني جديد يقوي الحكومة أكثر، والتي تتمتع بدعم برلماني واسع".

وفي إشارة إلى إحاطة رئيس الوزراء لمجلس الشيوخ صباح الخميس حول تطورات الحرب، قال كونتي "استمعنا إلى دراغي وقدم لنا معلومات حول جميع القضايا وقراءة للأحداث التي تقلقنا.. لقد كانت معلومات واجبة بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب.. لقد طالبنا بهذه الإحاطة ونطالب بنقاش برلماني مستمر حول الحرب".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية