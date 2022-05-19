في محادثة مع مخادعين روسيين.. بوش الابن ينفجر ضاحكا لدى مقارنة زيلينسكي بمونيكا لوينسكي - فيديو

ضحك الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش الابن من المقارنة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والموظفة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وتم التطرق إلى هذه المقارنة خلال محادثة بين المخادعين الروسيين فلاديمير كوزنتسوف (فوفان) وأليكسي ستولياروف (ليكسوس) مع بوش الابن.

وقال: "أخبرت زيلينسكي أنه مثل ونستون تشرشل"، فأجابه المخادعان: "إنه مثل مونيكا لوينسكي"، لينفجر بوش بالضحك بعد ملاحظتهما.

واكتسبت لوينسكي سمعة سيئة في عام 1998، في الفضيحة المتعلقة بعلاقاتها الجنسية مع الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون، الذي نفى علانية وجود علاقة بينهما، ثم اعترف بأنه كان مع لوينسكي في علاقة حميمة.

واتهم كلينتون حينها بالحنث باليمين وبدأت إجراءات عزله.

وذكرت "إذاعة سبوتنيك"، أن "فوفان" و"ليكسوس" قاما بعمل مزحة على بوش الابن نيابة عن زيلينسكي و "أبطال أوكرانيا".

المصدر: RT + "سبوتنيك"