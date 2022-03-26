بعد اتصالهما بوزيرين بريطانيين.. "يوتيوب" يحذف قناة مخادعين روسيين

حذف موقع "يوتيوب" قناة المخادعين الروسيين فلاديمير كوزنتسوف "فوفان" وأليكسي ستولياروف "ليكسوس" على خلفية نشرهما مقاطع فيديو لاتصالاتهما بوزيري الداخلية والدفاع البريطانيين.

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وعند محاولة الدخول إلى قناة "فوفان" و"ليكسوس" في "يوتيوب"، يرى المستخدم رسالة مفادها أن الحساب قد تم حجبه بسبب "انتهاك قواعد المنصة".

يأتي ذلك بعد يوم من وقوع وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل ضحية لمحادثة مع المخادعين انتحلا فيها شخصية رئيس الوزاء الأوكراني دينيس شميغال. ولم تستبعد باتيل خلال المحادثة إمكانية تسليم منزل فاخر في لندن مملوك من أحد كبار رجال الأعمال الروس أوليغ ديريباسكا الخاضع للعقوبات، إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

والخميس نشر المخادعان الروسيان فيديو لمحادثة أجرياها مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس الذي قال فيها إن بلاده قد ترسل سفنها الحربية إلى البحر الأسود في المستقبل القريب، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وبعثت وزارة الدفاع البريطانية إلى شركة "يوتيوب" رسالة طلبت فيها حذف هذا الفيديو، محملة الحكومة الروسية المسؤولية عن الوقوف وراء هذا الاتصال.

المصدر: RT