المعارضة تقرر استئناف الاحتجاجات في يريفان

قال نائب رئيس برلمان أرمينيا إشخان ساغاتليان، إن المعارضة الأرمنية قررت مواصلة الاحتجاجات في يريفان، المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وذكر البرلماني أنه سيتم استئناف تجمعات أنصار المعارضة، يوم 19 مايو من الساعة 7:00 صباحا بتوقيت موسكو. وتخطط المعارضة لتنظيم مسيرة في ثماني مجموعات، معظمها من الضواحي إلى وسط المدينة. ومن المقرر إجراء احتجاج آخر الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.

تم تنظيم مسيرات حاشدة في جميع أنحاء أرمينيا منذ 25 أبريل، احتجاجا على تصريحات باشينيان الأخيرة حول قره باغ، التي قال فيها إن المجتمع الدولي يطالب أرمينيا بخفض مطالبها بخصوص قره باغ، ويحذر من خطر عدم الاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان.

المصدر: نوفوستي