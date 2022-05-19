ممثلون عن كييف واللجنة الدولية للصليب الأحمر يزورون الأسرى من المقاتلين الأوكرانيين

زارت مجموعة من ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكييف المقاتلين الأوكرانيين الأسرى لدى جمهورية دونيتسك الشعبية.

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وقد تمكن هؤلاء من التحقق شخصيا من ظروف الاعتقال الطبيعية للمسلحين الأوكرانيين المتطرفين الذين تم أسرهم.

وقال أحد ممثلي الجانب الأوكراني عقب الزيارة: "ما رأيناه اليوم هو ما كنا قد وُعِدنا به. فقد استقبلوا الأسرى ووفروا لهم المأوى، ونود الإشارة بشكل خاص إلى الأطباء، فقد تم القيام بالكثير من أجل إعادة تأهيل الجرحى. لم نستمع إلى أي شكاوى ضد جمهورية دونيتسك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم أمس، الأربعاء 18 مايو، عن استسلام 959 مسلحا من مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية منذ الاثنين الماضي، من بينهم 80 جريحا، تم نقلهم إلى المستشفيات.

المصدر: نوفوستي