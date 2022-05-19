نتنياهو يواجه تمردا داخل حزب "الليكود"

يواجه رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تمردا داخل حزبه "الليكود" بسبب قراره عدم دعم مشروع قانون ائتلافي يمول المنح الدراسية للجنود الذين خرجوا من الخدمة حديثا.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن نتنياهو يقول إن إظهار أن الحكومة لا تستطيع تمرير التشريع أهم من تمريره، على الرغم من دعمه الأيديولوجي لمشروع القانون نفسه، مشيرة إلى أن "التصويت عمدا ضد المزايا والرفاهية للجنود والمحاربين القدامى ينظر إليه على أنه خطوة بعيدة جدا بالنسبة للعديد من أعضاء الليكود".

وقال عضو الكنيست يوآف جالانت، وهو جنرال عسكري سابق، إن "جنود الجيش الإسرائيلي هم الجدار الحديدي الذي يقف بيننا وبين أعدائنا ويعطي الحياة لدولة إسرائيل".

חיילי צה״ל הם קיר הברזל הניצב בינינו לבין אויבנו ומקנה חיים למדינת ישראל.

לקראת ההצבעה בכנסת בנושא סיוע ממלכתי בשכר לימוד לחיילים משוחררים, אמשיך ואוביל את המאמץ לשכנע את חבריי לסיעת הליכוד לתמוך פה אחד בהצעה. — יואב גלנט (@yoavgallant) May 18, 2022

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، إنهم سيطرحون مشروع القانون يوم الاثنين، حيث تقرأ قائمة البرلمان ويصوت كل عضو بصوت عال.

وجاء في البيان أن "جميع المقاتلين المسرحين وعائلاتهم سيتمكنون من مشاهدة أعضاء الكنيست من الليكود على الهواء مباشرة"، داعيا أعضاء المعارضة إلى "تنحية السياسة جانبا، من أجل جنودنا".

المصدر: i24news