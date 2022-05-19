مدير برنامج الأغذية العالمي يدعو روسيا لفتح الموانئ الأوكرانية أمام شحنات القمح

دعا مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي السلطات الروسية إلى فتح الموانئ الأوكرانية لتكون أوكرانيا قادرة على تصدير القمح.

وقال بيزلي خلال الاجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي الذي عقدته الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن "عدم فتح الموانئ سيكون بمثابة إعلان حرب ضد الأمن الغذائي العالمي، ما سيؤدي إلى الجوع وزعزعة استقرار الدول والهجرة الجماعية".

وتابع قائلا: "من المهم للغاية أن نسمح بفتح تلك الموانئ، لأن الأمر متعلق ليس فقط بأوكرانيا، بل وبالسكان الأكثر فقرا حول العالم الذين على شفا المجاعة".

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وأضاف: "وبالتالي أتوجه إلى الرئيس بوتين بالطلب... افتحوا الموانئ من فضلكم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو موسكو لعدم عرقلة خروج شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية مقابل المساعدة في تخفيف العقوبات عن الأسمدة من روسيا وبيلاروس، وأن تركيا عرضت أداء دور الوساطة في ذلك.

من جهته، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأن أوكرانيا تعرقل حركة السفن الأجنبية في موانئها وتعرضها للخطر، وأن روسيا تتخذ الإجراءات لضمان الملاحة المدنية الآمنة في المنطقة.

المصدر: نوفوستي