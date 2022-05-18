دي مايو: طرد دبلوماسيين إيطاليين من روسيا لا يضعف القنوات الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن طرد دبلوماسيين إيطاليين من روسيا كان خطوة متوقعة بعد إجراء مماثل من قبل روما وهذا لا يعني إضعاف القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية للصحفيين الإيطاليين في نيويورك اليوم الأربعاء حيث يحضر مؤتمر الأمن الغذائي للأمم المتحدة: "توقعنا رد فعل كهذا من روسيا، التي تعمل على مبدأ المعاملة بالمثل. الشيء نفسه حدث مع دول شريكة أخرى مثل فرنسا وألمانيا، لكن هذا لا يعني إضعاف القنوات الدبلوماسية. سفارتنا في موسكو تعمل، ويبقى العمل على تحقيق السلام وخفض التصعيد هو المهمة الرئيسية".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق طرد 24 دبلوماسيا إيطاليّا.

المصدر: تاس