الخارجية الفرنسية: ماكرون سيحافظ على قناة الحوار مفتوحة مع روسيا

قالت الخارجية الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحافظ على قناة الحوار مفتوحة مع روسيا، مؤكدة ان هذا الأمر "مهم لوقف إطلاق النار طويل الأمد في أوكرانيا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، لقناة BFMTV: "سيواصل الرئيس (الفرنسي إيمانويل ماكرون) إبقاء قناة الحوار مفتوحة مع روسيا، هذا مهم إذا نظرنا في إمكانية وقف إطلاق النار (في أوكرانيا) على المدى الطويل".

وفي وقت سابق، أعلنت موسكو عن طرد 34 موظفا دبلوماسيا فرنسيا ردا على تحرك مماثل لباريس، مؤكدة أن عليهم مغادرة أراضي روسيا في غضون أسبوعين. ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بالقرار، قائلة إنه لا أساس قانوني له.

وفي سياق جولة جديدة من التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية نهاية عام 2021، أعلن ماكرون استعداده ليكون وسيطا بين موسكو وكييف. وقبل وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية، التقى بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، ثم تحدث إليهما عبر الهاتف أكثر من مرة.

المصدر: نوفوستي