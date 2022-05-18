 
مباشر

البحرية الإيرانية تعلن عن اشتباك مع "زوارق مجهولة" في البحر الأحمر

أخبار العالم

البحرية الإيرانية تعلن عن اشتباك مع
AP International Iran Photo Agency
سفينة حربية إيرانية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1nh

أعلنت البحرية الإيرانية عن وصول فريق مرافقة تابع لبحرية الجيش إلى منطقة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية، واشتباكه مع زوارق مجهولة.

إقرأ المزيد
طهران: إحباط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن
طهران: إحباط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن

وقال قائد بحرية الجيش، الأدميرال شهرام إيراني: "وصل فريق مرافقة تابع لبحرية الجيش إلى منطقة في البحر الأحمر صباح اليوم بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية تعرضت لهجوم زوارق مجهولة في البحر الأحمر، واشتبكت قواتنا مع الزوارق المهاجمة".

وأضاف إيراني: "مع وصول فريق البحرية وتبادل إطلاق النار مع الزوارق المهاجمة غادر المهاجمون المنطقة"، حيث "يعد هذا ثاني اشتباك للبحرية هذا الأسبوع مع قراصنة فى المياه الدولية".

المصدر: "تسنيم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا