طهران: إحباط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، إحباط عملية اختطاف سفينة تجارية إيرانية من قبل قراصنة، في خليج عدن.

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وأفادت القوة البحرية بالجيش الايراني بأنها اشتبكت مع القراصنة بعد تلقيها رسالة مفادها أن قراصنة مجهولين شنوا هجوما على سفينة تجارية إيرانية في خليج عدن.

وبعد وصول فريق الحماية البحرية المرافق إلى المنطقة وتبادل إطلاق النار مع القراصنة، لاذ القراصنة بالفرار فيما تواصل السفينة التجارية الإيرانية مسارها إلى وجهتها المحددة.

المصدر: "فارس"