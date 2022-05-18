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الكرملين: خروج المسلحين من "آزوفستال" يعني فقط إلقاء الأسلحة والاستسلام

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الكرملين: خروج المسلحين من
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن خروج المسلحين الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" لا يمكن النظر إليه سوى من زاوية واحدة: "ألقوا أسلحتهم واستسلموا".

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وزارة الدفاع الروسية: استسلام 959 مسلحا من
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 959 مسلحا من "آزوفستال" منذ الاثنين الماضي

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح اليوم في تقريرها اليومي عن استسلام 959 مسلحا من "آزوفستال" منذ الاثنين الماضي، من بينهم 80 جريح، أودع منهم 51 في مستشفى "نوفوآزوفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس

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