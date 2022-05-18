الكرملين: خروج المسلحين من "آزوفستال" يعني فقط إلقاء الأسلحة والاستسلام

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن خروج المسلحين الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال" لا يمكن النظر إليه سوى من زاوية واحدة: "ألقوا أسلحتهم واستسلموا".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت صباح اليوم في تقريرها اليومي عن استسلام 959 مسلحا من "آزوفستال" منذ الاثنين الماضي، من بينهم 80 جريح، أودع منهم 51 في مستشفى "نوفوآزوفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس