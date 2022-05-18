بتوجيه من محمد بن سلمان.. نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي

استقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السعودي.

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في بيان له، قال البيت الأبيض: "التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان اليوم في واشنطن، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأكدا على الشراكة طويلة الأمد بين بلدينا، كما يتضح من لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي يشارك نائب الوزير في رئاستها هذا الأسبوع في وزارة الدفاع".

وتابع البيان: "أكد السيد سوليفان من جديد التزام الرئيس جو بايدن بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها، وأعرب عن تقديره لقيادة المملكة العربية السعودية في تأمين هدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن..كما ناقشا (الطرفان) أهمية تنسيق الجهود لضمان المرونة الاقتصادية العالمية".

هذا وكشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "إنفاذا لتوجيهات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان"، موضحة أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة، وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين".

وذكرت "واس" أنه حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة السعودية لدى واشنطن، وسفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، والمستشار العسكري لوزير الدفاع، اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وحضره من الجانب الأمريكي المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي، بريت ماكغورك، وفق "واس".

المصدر: "واس" + RT