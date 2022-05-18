قتلى وجرحى جراء احتجاز رهائن في مدينة إيلام غرب إيران (فيديو)

شهدت مدينة إيلام غرب إيران، اليوم الأربعاء، عملية احتجاز رهائن في المكتب العام للعقارات الحكومية، انتهت بانتحار منفذ العملية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن محتجز الرهائن كان موظفا سابقا في هذه الدائرة الحكومية.

وقال قائد شرطة محافظة إيلام، القاصي مهر: "أحداث اليوم في الدائرة الحكومية لم تكن عملية احتجاز رهائن بل دوافع شخصية و ثأر شخصي كان وراء العملية. والضحايا كلهم من موظفي الدائرة و لم يصب أحد من المراجعين بأذى".

وقد استنفرت قوات الأمن الإيرانية، وطوقت المكان.

وأفاد الذين كانوا موجودين بالقرب من المكان، بأنه كان هناك إطلاق نار، وكانت سيارات الإسعاف تتجه إلى موقع احتجاز الرهائن. وقيل إن خاطف الرهائن انتحر بعد إطلاق النار.

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا عملية الاحتجاز 4 قتلى بينهم امرأتين ورجل، أما من قام بالعملية فقد انتحر بعد اطلاق النار على الضحايا.

وأصيب 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحرير 3 رهائن، احتجزهم المهاجم في إحدى غرف الدائرة.

المصدر: RT+ وسائل إعلام إيرانية