كندا تحظر دخول أراضيها على ألف روسي

قررت سلطات كندا حظر دخول أراضيها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة وقادة عسكريين وغيرهم من المواطنين الروس الذين طالتهم العقوبات والبالغ عددهم ألف شخص.

وطرح على مجلس الشيوخ الكندي يوم الثلاثاء مشروع القانون بهذا الصدد، الذي يحظر دخول أراضي البلاد على المواطنين الروس المذكورين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت التشريعات الكندية تمع الحكومة من فرض مثل هذا الحظر، ولذلك تقدمت السلطات بمبادرة تعديل "قانون الهجرة وحماية اللاجئين" وإضافة حظر دخول الأراضي الكندية إليه.

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وأكد وزير الأمن العام الكندي ماركو مينديتشينو في هذا الشأن في تغريدة على "تويتر"، أن "كندا تدعم أوكرانيا في وجه الهجوم القاسي من قبل حكومة بوتين، ونحن نعتزم محاسبة روسيا على جرائمها. ولذلك أعلنا للتو عن فرض الحظر على دخول نحو ألف روسي، بمن فيهم بوتين والمحيطين به".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص قد تم إدراج أسمائهم على قوائم العقوبات في كندا في وقت سابق، مؤكدا أن أوتاوا ستواصل "دعم أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي