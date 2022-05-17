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فنزويلا تأمل من الولايات المتحدة رفع المزيد من العقوبات

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فنزويلا تأمل من الولايات المتحدة رفع المزيد من العقوبات
Gettyimages.ru
علم فنزويلا
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أعربت فنزويلا عن استعدادها للحوار مع المعارضة والولايات المتحدة، آملة برفع واشنطن المزيد من العقوبات بعد أنباء عن سماحها لشركات النفط بالتفاوض حول استئناف أنشطتها بفنزويلا.

وقالت نائبة رئيس الجمهورية الفنزويلية، ديلسي رودريغيز، على "تويتر" إن كاركاس "تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة سمحت لشركات النفط الأمريكية والأوروبية بالتفاوض حول استئناف أنشطتها في فنزويلا".

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وأضافت أن بلادها "تأمل في أن يؤدي هذا القرار الأمريكي إلى الرفع الكامل للعقوبات غير القانونية التي تؤثر على شعبها بأكمله".

وشددت على أن كاراكاس "ستواصل تعزيز الحوار على المستويين الوطني والدولي بدون كلل".

المصدر: "تاس" 

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