زعيمة اسكتلندا: هناك "دعم هائل" في البلاد للاستقلال والانضمام للناتو

قالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا، نيكولا ستيرغون، إن الأزمة الأوكرانية تجعل حملة استقلال اسكتلندا أكثر أهمية، وإن هناك دعما كبيرا في بلادها نحو الانضمام لحلف شمال الأطلسي (لناتو).

وطالبت ستيرغون في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" بأن تلعب بلادها "دورا كاملا" في ضمان الاستقرار والأمن في أوروبا كعضو نهائي في الناتو.

وأعربت ستيرغون عن اعتقادها بأن هناك "دعما هائلا" في اسكتلندا لتصبح دولة مستقلة وتنضم للناتو.

وأشارت إلى الموقع الجغرافي لبلادها، لتقول إن "الطريقة الأساسية التي ستسهم اسكتلندا بها في أمن المنطقة بشكل أوسع ستكون من خلال مستقبلها المحتمل كعضو في الناتو".

وحذرت ستيرغون في المقابلة أيضا من أن ابتعاد اسكتلندا عن دورها في إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال الذي يدمر المناخ سيكون صعبا، حتى لو منح الاستقلال الاسكتلنديين المزيد من السلطة المباشرة على آبار بحر الشمال.

ومن شأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة أن يسمح للناتو بمزيد من القرارات المتعلقة باحتمال التوسع بشكل أكبر.

المصدر: "أسوشيتد برس"