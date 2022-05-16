أوكرانيا تصادر أصول رجل أعمال روسي بقيمة 420 مليون دولار

أعلنت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، أن سلطات كييف صادرت أصول رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان في بنك "ألفا" الأوكراني بقيمة 12.4 مليار غريفن (420 مليون دولار).

وقالت فينيديكتوفا في بيان نشرته على "فيسبوك": "تم مصادرة أصول الملياردير الروسي فريدمان في بنك ألفا التي تبلغ أكثر من 12.4 مليار غريفن".

وأشارت إلى أنه في نهاية أبريل، صادر مكتب المدعي العام الأوكراني أصولا بقيمة 469 مليون غريفن (حوالي 15.9 مليون دولار)، والتي، وفقا للسلطات الأوكرانية، مملوكة لشركات فريدمان وكانت في حسابات في بنك ألفا الأوكراني.

وحسب المدعية العامة الأوكرانية، فقد تم إعداد هذه الأموال لنقلها إلى روسيا. وادعت أن حركة الأموال في الاتجاه الروسي بدأت قبل بدء الأعمال العسكرية في أوكرانيا بأسبوعين وكثفت بعد بدء العملية الخاصة الروسية.

المصدر: تاس