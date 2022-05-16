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وهاب بعد خسارته في الانتخابات النيابية: آسف لعملية الغدر التي تعرضنا لها

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وهاب بعد خسارته في الانتخابات النيابية: آسف لعملية الغدر التي تعرضنا لها
RT رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني، وئام وهاب
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علق رئيس حزب "التوحيد العربي" في لبنان، وئام وهاب، على خسارته في الانتخابات النيابية، قائلا: "آسف لعملية الغدر التي تعرضنا لها ممن صدقوا الأكاذيب وإختاروا الذل على الحرية".

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وكتب وهاب عبر "تويتر": "أشكر جمهور المقاومة وأبناء الإقليم العربي، وخاصة برجا الأبية وشحيم الوفية وباقي القرى".

وأضاف: "آسف لعملية الغدر التي تعرضنا لها ممن صدقوا الأكاذيب واختاروا الذل على الحرية"، قائلا: "مبروك عليكم الطوق حول رقابكم وأشكركم على تحريري".

وختم وهاب قائلًا: "أخبرونا بعد سنة بإنجازات نوابكم".

ويأتي تصريح وهاب بعد النتائج الأولية التي أظهرت حتى اللحظة خسارته في دائرة الشوف- عاليه.

المصدر: RT

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