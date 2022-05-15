أوستن يطلع وزير الدفاع الأوكراني على مجريات محادثته مع شويغو

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأحد، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بحثا خلالها محادثة الوزير الأمريكي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو في 13 مايو.

ووفق بيان نصي أصدره المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي عقب المحادثات، ناقش أوستن وريزنيكوف العملية العسكرية في أوكرانيا واحتياجات كييف في مجال التسلح.

كما "قدم الوزير أوستن معلومات عن محادثته الهاتفية التي أجراها يوم 13 مايو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتي دعا فيها إلى الإنهاء الفوري للنزاع في أوكرانيا، وشدد على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال".

وأضاف البيان: "وأكد الوزير أوستن مجددا على استمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا والجهود المبذولة لتقديم المساعدة في قطاع الأمن لتعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي"، متعهدا بالحفاظ على اتصالات وثيقة.

المصدر: تاس