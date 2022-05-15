مينسك: عقوبات الغرب أوقفت جميع صادراتنا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية

قال رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان غولوفتشينكو، إن القيود التي فرضتها الدول الغربية على بيلاروس أوقفت جميع صادرات الجمهورية تقريبا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن غولوفتشينكو قوله: "بسبب العقوبات، تم حظر جميع صادرات بيلاروس تقريبا إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، وهذا، مبلغ يتراوح بين 16 و18 مليار دولار سنويا".

ووفقا للمسؤول، تعمل بيلاروس على إعادة توجيه هذه الصادرات إلى أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وفرضت الدول الغربية تدريجيا عقوبات على المسؤولين والشركات البيلاروسية، متهمة مينسك بانتهاك الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان. وجاءت المرحلة الجديدة من توسيع العقوبات الغربية بسبب دعم مينسك للعملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير.

المصدر: نوفوستي