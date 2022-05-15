مرشح لجائزة "نوبل" للسلام: قرار فنلندا والسويد الانضمام للناتو كارثي و"مرعب"

وصف المرشح لجائزة "نوبل" للسلام، جان أوبرغ ،قرار فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام لحلف "الناتو" بـ"الكارثي"، معتبرا أن الحلف غير قادر على توفير الاستقرار والسلام.

وفي تصريح لقناة RT، قال أوبرغ إن "قرار فنلندا والسويد بتقديم طلب للانضمام إلى الناتو كارثي، فهذه الدول تسعى للانضمام إلى منظمة فاشلة وعفا عليها الزمن"، مشيرا إلى أن هذه الدول "لن تستفيد من عضوية الحلف".

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وأضاف: "لقد أثبت الناتو أنه غير قادر على تقديم بدل الضرائب التي تدفع له، أي أنه غير قادر على توفير الاستقرار والسلام والأمن".

واعتبر أن العالم يمر بأسوأ أزمة منذ تأسيس الحلف، متسائلا: "من الذي أثار هذا الصراع؟".

وتابع: "هل يفترض بنا أن نصدق أن فنلندا والسويد لن تستضيفا قواعد عسكرية أمريكية أو عسكريين أمريكيين أو أيا من هذا بشكل دائم؟.. أعطوني دليلا على أن هذا لن يحدث".

وأضاف: "جميع الدول التي انضمت إلى الحلف على مدى السنوات العشرين الماضية تعرضت لضغوط خطيرة".

وأشار إلى أنه "مرعوب" لأن 80 إلى 90% من وسائل الإعلام تدعم "الناتو".

وختم قوله: "هذا صراع فكري وأخلاقي، والأشخاص الذين يعرفون القليل جدا يشعرون بالذعر".

المصدر: RT