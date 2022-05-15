 
مباشر

الهند منفتحة على تصدير القمح للدول المحتاجة رغم الحظر

أخبار العالم

الهند منفتحة على تصدير القمح للدول المحتاجة رغم الحظر
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0t4

قالت الهند، اليوم الأحد، إنها ستظل منفتحة على تصدير القمح إلى البلدان التي تعاني من عجز غذائي على المستوى الحكومي، بالرغم من القيود التي أعلنت قبل يومين.

وصرح وزير التجارة الهندي، بي في آر سبرامانيام، للصحفيين بأن الحكومة ستسمح أيضا للشركات الخاصة بالوفاء بالتزاماتها السابقة لتصدير ما يقرب من 4.3 مليون طن من القمح حتى يوليو. وصدرت الهند مليون طن قمح في أبريل.

إقرأ المزيد
الهند تحظر تصدير القمح خوفا من تعرض أمنها الغذائي للخطر في ظل ارتفاع أسعاره عالميا
الهند تحظر تصدير القمح خوفا من تعرض أمنها الغذائي للخطر في ظل ارتفاع أسعاره عالميا

وتصدر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا.

وجاء في إشعار أصدرته مديرية التجارة الخارجية الهندية عبر الجريدة الرسمية يوم الجمعة أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للقيود الهندية المفروضة على صادرات الحبوب في التحكم بارتفاع الأسعار المحلية، إذ ارتفعت أسعار القمح العالمية بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام.

قبل الحرب، كانت أوكرانيا وروسيا تشكلان ثلث صادرات القمح والشعير العالمية. ومنذ العملية العسكرية في أوكرانيا، تم إغلاق موانئ أوكرانيا، ودمرت البنية التحتية المدنية وصوامع الحبوب.

في الوقت ذاته، تضرر محصول القمح في الهند من جراء موجة حر قياسية.

المصدر: أسوشيتيد برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا