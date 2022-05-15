القوات الأوكرانية فخخت مصنع "زاريا" للمواد الكيميائية في روبيجنايا بـ49 طنا من المتفحرات (فيديو)

أعلنت الوحدات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية أن قوات الجيش الأوكراني فخخت مصنع "زاريا" للمواد الكيميائية، بـ49 طنا من المواد المتفجرة، قبل أن تنسحب منه.

وقالت الوحدات الأمنية للجمهورية إن قوات الحرب الإلكترونية تمكنت من تعطيل الإشارة، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى انفجار المواد الكيميائية.

وذكرت بيان اليوم الأحد، أن "قوات الجيش الأوكراني تركت وراءها "مفاجأة" في شكل مستودع مليء بالمتفجرات، حوالي 49 طنا من مادة "تي إن تي" المخزنة في مستودع المصنع رقم 406، والتي ليس فقط قادرة على إحداث دمار هائل، بل يمكنها أن تؤدي أيضا إلى كارثة عالمية، نظرا لوجود مواد بالقرب منها تحتوي في تركيبتها على الأمونيا، والنيتروجين، والكبريت، والأحماض، والبنزين ومواد خطرة أخرى".

وكان من المفترض أن يحدث الانفجار عن طريق جهاز التحكم عن بعد، بحيث يتسبب بأكبر قدر من الضرر بالسكان والممتلكات.

وأكد البيان أن الوحدات المختصة ومهندسي المتفجرات تمكنوا من تحييد الخطر الذي كان قائما، ولم يعد الآن يشكل تهديدا.

المصدر: نوفوستي