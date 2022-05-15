زعيم كوريا الشمالية: نواجه اضطرابا كبيرا بسبب انتشار كورونا

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس السبت، خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم بقيادته، إن بلاده تواجه اضطرابات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأبلغت بيونغ يانغ عن 21 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، مع ظهور أعراض الحمى لدى 174400 شخص في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت الوكالة المركزية أن ما مجموعه 52440 شخصا في كوريا الشمالية عانوا من أعراض الحمى في الفترة من أواخر أبريل إلى 13 مايو، ومن بينهم تم شفاء 243630 شخصا تماما.

وأعلنت كوريا الشمالية رسميا يوم الخميس عن أول حالة إصابة بكورونا منذ تفشي الجائحة عالميا.

المصدر: يونهاب