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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: يتم التحقيق في جريمة بوفالو على أنها جريمة كراهية

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مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: يتم التحقيق في جريمة بوفالو على أنها جريمة كراهية
Gettyimages.ru
الشرطة الأمريكية
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن جريمة إطلاق النار التي وقعت في بوفالو بنيويورك وراح ضحيتها 13 شخصا، يتم التحقيق فيها على أنها جريمة "كراهية عنصرية".

وقال ستيفن بيلونغيا الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب مقاطعة بوفالو الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤتمر صحفي إن "إطلاق النار الجماعي الذي وقع يوم السبت في بوفالو يخضع للتحقيق باعتباره "جريمة كراهية".

وأشار إلى أن المكتب يساعد في التحقيقات.

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من جانبه، وصف قائد شرطة المقاطعة جون غارسيا إطلاق النار بأنه "شر محض".

وأضاف: "لقد كانت جريمة كراهية صريحة بدوافع عنصرية نفذها شخص من خارج مجتمعنا، من خارج مدينة الجيران الطيبين، فهم يأتون إلى مجتمعنا ويحاولون إلحاق هذا الشر بنا".

المصدر: CNN

 

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