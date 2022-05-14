بدم بارد.. مسلح ينفذ مذبحة داخل متجر في ولاية نيويورك الأمريكية ويصور ضحاياه (فيديو + صور)

قتل 10 أشخاص خلال هجوم مسلح في متجر بقالة ببوفالو في ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت صحيفة "ذا بوفالو نيوز" المحلية الأمريكية عن مسؤول في الشرطة كان في موقع الحادث ومصدر مقرب من وكالات إنفاذ القانون، إن "عشرة أشخاص قتلوا برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب ثلاثة آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة خارج وداخل سوبر ماركت توبس في شارع جيفرسون بعد ظهر السبت".

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وأكد المصدران وقوع المذبحة في السوبر ماركت، حيث صرح مسؤول في الشرطة للصحيفة بأن الأمر شبيه بفيلم رعب.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن أحد المتوفين كان ضابط شرطة تقاعد مؤخرا في بوفالو، وكان يعمل في مجال الأمن في المتجر.

وتم العثور على ما يصل إلى خمس جثث في موقف السيارات، حسبما قال مسؤول الشرطة في موقع الحادث.

وذكر مسؤول في الشرطة أن مطلق النار (18 عاما) كان يحمل كاميرا وتبحث الشرطة فيما إذا كان قد بث الهجوم مباشرة من مكان الحادث.

هذا، وتم اعتقال منفذ الهجوم دون الكشف عن السبب.

هذا، وقال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن الداخلي أطلع الرئيس على حادث إطلاق النار المروع في بوفالو، مشيرا إلى أن بايدن سيستمر في تلقي التحديثات طوال المساء وغدا بشأن المزيد من المعلومات.

White Supremacist in #Buffalo went on a racially motivated shooting spree. pic.twitter.com/FmTaAovu23 — BlackMarzMedia🇺🇸✊🏾⚡️ (@BlackMarzMedia) May 14, 2022

Buffalo mass shooting twitch user named "jimboboiii" livestreamed it . #BuffaloNYpic.twitter.com/z62qLOLdYm — Moriarty (@aarjunx) May 14, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية