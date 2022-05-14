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مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز تسوق ببافلو بولاية نيويورك (صورة)

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مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز تسوق ببافلو بولاية نيويورك (صورة)
Gettyimages.ru
إطلاق النار على عدة أشخاص بمركز تسوق بولاية نيويورك
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ذكرت وكالة "أ ب" نقلا عن مصدر أمني أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعم في إطلاق نار بمركز تسوق ببافلو بولاية نيويورك.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بعد ظهر السبت في مركز تجاري في مدينة بافلو، بولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.

ولم يتضح عدد من تعرضوا لإطلاق النار، كما لم تكشف هوية الجاني الذي أطلق  النار عليهم في مركز "توبس فريندلي" التجاري.

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو"، مسقط رأسها.

وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.

المصدر: أ ب

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