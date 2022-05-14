مقتل 8 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمركز تسوق ببافلو بولاية نيويورك (صورة)

ذكرت وكالة "أ ب" نقلا عن مصدر أمني أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعم في إطلاق نار بمركز تسوق ببافلو بولاية نيويورك.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار بعد ظهر السبت في مركز تجاري في مدينة بافلو، بولاية نيويورك، مشيرة إلى أنها تمكنت من إلقاء القبض على مطلق النار.

ولم يتضح عدد من تعرضوا لإطلاق النار، كما لم تكشف هوية الجاني الذي أطلق النار عليهم في مركز "توبس فريندلي" التجاري.

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها "تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو"، مسقط رأسها.

وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.

I am closely monitoring the shooting at a grocery store in Buffalo. We have offered assistance to local officials. If you are in Buffalo, please avoid the area and follow guidance from law enforcement and local officials. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 14, 2022

#BREAKING Several people wounded during shooting attack in a supermarket in Buffalo, NY.

Suspect arrested, described himself as a white supremacist and anti-semite in an online manifesto pic.twitter.com/F2ZPSWUSCb — Guy Elster (@guyelster) May 14, 2022

المصدر: أ ب