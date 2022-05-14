رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش ينفي مصادرة ممتلكاته في البرتغال

نفى المتحدث باسم رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، الأنباء عن استيلاء السلطات البرتغالية على ممتلكات لأبراموفيتش على أراضيها.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن "أبراموفيتش ليس لديه ممتلكات في البرتغال أصلا".

وكانت صحيفة Público أفادت يوم السبت بأن "البرتغال جمدت ممتلكات أبراموفيتش في كوينتا دو لاغو بقيمة 10 ملايين يورو".

وأضافت أنه "قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حاولت شركة "ميل هاوس فيوز" التي تعود لأبراموفيتش بيع قصر رجل الأعمال، لكن البنك البرتغالي الحكومي كايكسا جيرال دي ديبوسيتوس أبلغ الشرطة بذلك".

وادعت الصحيفة أن "تسجيل الممتلكات بناء على طلب وزارة الخارجية البرتغالية قد تم تجميده منذ 25 مارس".

المصدر: "نوفوستي"