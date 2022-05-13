سيناتور أمريكي: لا يمكن أن يكون إفلاسنا ثمن نجاح أوكرانيا

صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي عن ولاية كنتاكي، راند بول، بأنه يتمنى النجاح لأوكرانيا، ولكن لا يمكن أن يكون ثمن ذلك إفلاس الولايات المتحدة.

وقال راند بول في تصريح لإذاعة WMAL DC: "أنا متعاطف مع أوكرانيا جدا، وأتمنى لها النجاح، لكنني لا أريد أن يكون ثمن ذلك إفلاس بلادنا".

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وكان السيناتور قد عرقل الإقرار السريع لمشروع القانون حول تقديم حزمة الدعم العسكري الجديد بقيمة 40 مليار دولار في مجلس الشيوخ.

ويطالب السيناتور بإدخال تعديل على مشروع القانون بشأن الرقابة على التمويل لأوكرانيا.

وبعد فشل الآلية السريعة لإقرار مشروع القانون، سيتم النظر في المشروع وفق النظام العادي الأسبوع القادم.

المصدر: نوفوستي