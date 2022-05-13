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البنتاغون: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قد تتوقف

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البنتاغون: توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا قد تتوقف
AP Alex Brandon
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أكد البنتاغون أن توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا ستتوقف إن لم يصادق مجلس الشيوخ على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "إن لم نحصل على الصلاحيات المعينة قريبا، فقد تكون هناك فترة لن نقدم أي شيء خلالها".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تريد تفادي مثل هذا السيناريو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت إلى أن المساعدات العسكرية، التي تمت الموافقة عليها حتى الآن، ستكون كافية لتوريدها لأوكرانيا دون انقطاع حتى 19 مايو.

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وكان مجلس النواب الأمريكي وافق على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بحجم 40 مليار دولار، لكن السيناتور الجمهوري راند بول عرقل إقرار المساعدات في مجلس الشيوخ ضمن الآلية السريعة لمناقشة مشروع القانون، مطالبا بإدخال تعديلات عليه.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون مجددا وفقا للنظام العادي في الأسبوع المقبل.

المصدر: نوفوستي

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