موسكو: الناتو عدو لروسيا وانضمام فنلندا والسويد إليه سيغير الوضع جذريا

حذر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو سيغير جذريا الوضع الأمني في أوروبا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بوليانسكي قوله للصحفيين، اليوم الجمعة، ردا على خطط السويد وفنلندا طلب منحهما العضوية في حلف شمال الأطلسي: "الناتو هو تحالف غير ودي تجاه روسيا، وإذا انضمتما إليه فأقل ما يقال إن ذلك سيغير الوضع جذريا".

وتابع: "اختاروا الآن، على الأرجح، الانضمام إلى الحلف الذي هو عدو لروسيا، وبإمكانكم استخلاص الاستنتاجات بأنفسكم".

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أمس، في معرض تعليقها على خطط فنلندا التوجه إلى الناتو بطلب الانضمام إليه، أن موسكو في هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى".

وتأتي خطط فنلندا والسويد هذه على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا حيث يصدر الناتو أسلحة ومعدات عسكرية إلى حكومة كييف.

المصدر: "تاس"