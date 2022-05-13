بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي "المخاطر المحتملة الناجمة عن قرار فنلندا والسويد الانضمام للناتو"

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اليوم الجمعة مع مجلس الأمن الروسي المخاطر التي قد يجلبها إلى بلده قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو.

ونشر الكرملين لقطات تظهر بوتين وهو يخاطب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بالقول إن اجتماع اليوم يعقد دون أجندة محددة مسبقا لمناقشة "المسائل العمليتية" بغية "تقييم الوضع".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن هناك ما ينبغي مناقشته".

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أطلع خصوصا المجتمعين على سير العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا".

وتابع المتحدث: "كما تم تبادل الآراء بشأن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو والمخاطر المحتملة الناجمة عن ذلك على أمن روسيا".

ولفت بيسكوف إلى أن الاجتماع تناول أيضا سلسلة المسائل المتعلقة بقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المزمع عقدها الاثنين القادم.

وكان الكرملين قد حذر أمس من أن قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي يشكل خطرا على أمن روسيا، بينها ذكرت الخارجية الروسية أن أن موسكو "ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وغيرها" في هذا الصدد.

المصدر: RT