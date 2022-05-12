وسائل إعلام: كوريا الشمالية تعلن أولى الوفيات بفيروس كورونا

أفادت وكالة "يونهاب" في كوريا الجنوبية نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية بأن سلطات بيونغ يانغ سجلت الوفيات الأولى بفيروس كورونا في البلاد.

وحسب المعلومات الواردة، سجلت كوريا الشمالية 6 وفيات و18 ألف إصابة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حالة الطوارئ "المفاجئة" جراء وباء فيروس كورونا، ووجه الحكومة بالعمل على كافة المستويات على التصدي لانتشار الفيروس.

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وأمر الزعيم الكوري الشمالي بفرض الإغلاق على المدن والأقضية في البلاد.

وكانت السلطات الكورية الشمالية قد اكتشفت إصابة مواطنين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بعد فحص العينات التي أخذتها في 8 مايو الجاري.

المصدر: وكالات