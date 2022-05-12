 
مباشر

إعلان حالة الطوارئ "المفاجئة" في كوريا الشمالية بسبب فيروس "كورونا"

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t01n

أعلن السلطات الكورية الشمالية حالة الطوارئ "المفاجئة" في البلاد بسبب ظهور أول إصابة بفيروس "كورونا".

ووفقا لوكالة "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن السلطات الكورية الشمالية في 8 مايو أجرت اختبارات لسكان بيونغ يانغ، وأظهرت نتائجها اكتشاف نوع فرعي من سلالة "أوميكرون".

إقرأ المزيد
انفجار وحشد من الجنود.. هكذا يفتتح كيم جونغ أون مزرعة جديدة
انفجار وحشد من الجنود.. هكذا يفتتح كيم جونغ أون مزرعة جديدة

وعلى إثر ذلك، جرى عقد اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري وألقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خطابا بهذه المناسبة.

وقال بيان نشرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية: "نشأت حالة طارئة في بلادنا التي كانت منذ فبراير 2020 حتى يومنا هذا لمدة عامين وثلاثة أشهر تحت حراسة جبهة طارئة لمكافحة الأوبئة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا