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انفجار وحشد من الجنود.. هكذا يفتتح كيم جونغ أون مزرعة جديدة

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عرض التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي مشاهد لمراسم افتتاح مجمع زراعي جديد بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وتظهر لقطات كيم جونغ أون وهو يضغط على زر يوقع انفجارا، تكريما لافتتاح المزرعة، كما توثق مشاهد أخرى عدد كبير من الجنود يحاصرون سيارة كيم أثناء مغادرته المراسم. 

المصدر: AP

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