مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا نبحث عن مواجهة مع إيران

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، اليوم الخميس، إن إسرائيل غير مهتمة بحل عسكري لبرنامج إيران النووي، ولا تريد جر واشنطن إلى مواجهة عسكرية مع طهران.

وقال هولاتا خلال مؤتمر مغلق عقده مجلس محافظي جامعة تل أبيب: "نحن لا نبحث عن مواجهة مع إيران، ولا نعتبر ذلك حلا"، مؤكدا أن إسرائيل "لا تريد جر الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية" مع إيران.

وأشار إلى أن "تل أبيب تبحث في خيارات أخرى للتعامل مع التهديد الذي تمثله الطموحات النووية الإيرانية"، معتبرا أنه "يمكن حل المشكلة بطرق أخرى".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"