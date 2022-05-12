الصحة العالمية: إصابات كورونا تتراجع عالميا باستثناء الأمريكتين وإفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المبلغ عنها تواصل الانخفاض في جميع أنحاء العالم، باستثناء الأمريكتين وإفريقيا.

في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة، قالت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنه تم الإبلاغ عن حوالي 3.5 مليون حالة إصابة جديدة وأكثر من 25 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 12 بالمائة و25 بالمائة على التوالي.

وقالت المنظمة إن هناك منطقتين فقط زادت فيهما الإصابات المبلغ عنها بكورونا، هما الأمريكتان بنسبة 14 بالمائة وإفريقيا بنسبة 12 بالمائة، مبينة أن الحالات ظلت مستقرة في منطقة غرب المحيط الهادئ وتراجعت في كل مكان آخر.

وأشارت إلى أن بعض أكبر القفزات في حالات الإصابة بكوفيد-19 شوهدت في الصين، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 145 بالمائة الأسبوع الماضي.

وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع من أن "الحالات المتزايدة في أكثر من 50 دولة تسلط الضوء على تقلب هذا الفيروس"، لافتا إلى أن متحورات كوفيد-19، ومنها المتحور "أوميكرون"، تؤدي إلى عودة ظهور المرض في العديد من البلدان، ومنها جنوب إفريقيا.

المصدر: AP