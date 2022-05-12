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رئيس فنلندا ورئيس وزرائها يؤيدان قرار الانضمام إلى الناتو

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رئيس فنلندا ورئيس وزرائها يؤيدان قرار الانضمام إلى الناتو
AP
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دعا رئيس فنلندا ورئيس وزرائه إلى ضرورة التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مشترك للرئيس سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين وزعته صحيفة هيلسينجين سانومات الفنلندية اليوم الخميس: "يجب على فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو على وجه السرعة".

وتابع البيان: "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته. على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير"، مضيفين أن بيانا رسميا في هذا الصدد سيصدر الأحد.

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إلى ذلك أيدت لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي مساعي الحكومة لعضوية البلاد في الناتو، ورأت في ذلك حلا أفضل لضمان أمن فنلندا.

المصدر: نوفوستي

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