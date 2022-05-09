الجيش الإسرائيلي يوقف 3 أشخاص على الحدود مع لبنان بتهمة تهريب السلاح

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين أنه تم رصد ثلاثة مشبوهين بالقرب من الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم بشبهة تهريب أسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل بالقرب من قرية الغجر وذلك حسب الشبهات لتهريب الأسلحة، وتم رصد قيام المشتبه فيهم بإلقاء حقيبة وبعد ذلك مواصلة طريقهم".

<<بعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية الى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالاضافة الى ذخيرة لسلاح M16.

سنواصل العمل ضد أي محاولة لخرق سيادتنا والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب ع الحدود اللبنانية pic.twitter.com/VUnUxh1HAy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2022

وأضاف: "وبعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية الى المكان تم اعتقال المشتبه فيهم والعثور على الحقيبة حيث وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على خمس قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16، وتم تحويل المشتبه فيهم والأسلحة لمعالجة الشرطة".

وشدد على أن "قوات الأمن ستواصل العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل والقيام بأعمال تخريبية أو جنائية أو لتهريب على الحدود اللبنانية".

المصدر: RT