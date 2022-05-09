"عربات النار".. الجيش الإسرائيلي يطلق أوسع مناورات وأطولها زمنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انطلاق المناورة العسكرية "عربات النار"، مبينا أنها ستستغرق شهرا كاملا وستحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر: "انطلقت المناورة العسكرية عربات النار، والتي تعتبر التمرين العسكري الأوسع إطارا وزمانا للجيش وتستمر شهرا كاملا لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع"، مشيرا إلى أن "المناروة ستجري بمشاركة القوات النظامية والاحتياط من كافة القيادات والهيئات ووحدات الجيش، وستواصل تنفيذ النشاطات العسكرية الاعتدائية لإحباط الإرهاب وتكثيف الجهود لحماية منطقة التماس في إطار حملة كاسر الأمواج".

#عاجل انطلاق المناورة العسكرية #عربات_النار التي ستستغرق شهرًا كاملًا. الحديث عن التمرين العسكري الأوسع إطارًا وزمانًا لجيش الدفاع، يستمر شهرًا كاملًا لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرًا، برًا وسيبرانيًا pic.twitter.com/3OoJy6XFdj — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 9, 2022

وأضاف: "عربات النار تمرين فريد يهدف إلى زيادة جاهزية الجيش وفحص ملائمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد فقا للإجراءات القتالية الكاملة"، مشيرا إلى أنه "تم التخطيط للمناورة بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2022".

المصدر: RT