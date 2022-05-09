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أنقرة تدين هجوم أنصار "بي كا كا" على مهرجان للأطفال في سويسرا

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أنقرة تدين هجوم أنصار
AFP
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دانت أنقرة، اليوم الاثنين، بشدة هجوم أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" على "مهرجان 23 أبريل الدولي للأطفال" في مدينة بازل السويسرية.

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وقالت في بيان: "ندين بشدة الهجوم الذي نفذه أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي على "مهرجان 23 أبريل الدولي للأطفال" في مدينة بازل السويسرية".

ورأت أن "انحطاط "بي كا كا" الإرهابي وأنصاره إلى حد استهداف مهرجان للأطفال في قلب أوروبا، أظهر مرة أخرى للمجتمع الدولي، الوجه القبيح لهذا التنظيم".

يذكر أن العديد من أنصار تنظيم "بي كا كا" وجهوا إهانات لفظية لمواطنين أتراك كانوا يحضرون المهرجان، وألقوا الحواجز الحديدية التي كانت تحمي منطقة الاحتفال على المواطنين، حيث أصيب كثير من الحضور في الهجوم.

المصدر: "الأناضول"

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