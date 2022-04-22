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تركيا تعلن تحييد 42 عنصرا من "بي كا كا" منذ بدء عملية "قفل المخلب"

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تركيا تعلن تحييد 42 عنصرا من
Globallookpress
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أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد عناصر حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الذين تم تحييدهم خلال عملية "قفل المخلب" بشمال العراق إلى 42.

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وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، مواصلتها "هدم أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وأوضحت أن "القوات التركية تمكنت من تحييد 42 إرهابيا من تنظيم "بي كا كا" منذ انطلاق العملية.

وأطلقت تركيا فجر الاثنين، عملية "قفل المخلب​​​​​​" ضد "بي كا كا" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمالي العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم".

المصدر: "الأناضول"

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