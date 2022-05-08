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رئيس أوسيتيا الجنوبية يقر بهزيمته في الانتخابات

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رئيس أوسيتيا الجنوبية يقر بهزيمته في الانتخابات
Sputnik
الرئيس الحالي لجمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتول بيبيلوف
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أقرّ رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف بهزيمته في الانتخابات، معربا عن تمنياته لمنافسه زعيم حزب "نيخاس" آلان غاغلويف، بالنجاح في تأدية مهامه رئيسا للجمهورية.

وقال بيبيلوف للصحفيين: "آمل حقا أن ينجح في كل شيء"، معربا عن شكره لجميع مواطني الجمهورية على قيامهم بواجبهم المدني.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، بعد حساب 18% من البروتوكولات، يتصدر غاغلويف محرزا 3686 صوتا (59.22%)، مقابل 2274 صوتا لبيبيلوف (37%) من أصوات الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات على أراضي الجمهورية، 68.2%.

المصدر: "انترفاكس"

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