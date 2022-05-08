رئيس أوسيتيا الجنوبية يقر بهزيمته في الانتخابات

أقرّ رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف بهزيمته في الانتخابات، معربا عن تمنياته لمنافسه زعيم حزب "نيخاس" آلان غاغلويف، بالنجاح في تأدية مهامه رئيسا للجمهورية.

وقال بيبيلوف للصحفيين: "آمل حقا أن ينجح في كل شيء"، معربا عن شكره لجميع مواطني الجمهورية على قيامهم بواجبهم المدني.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية في أوسيتيا الجنوبية، بعد حساب 18% من البروتوكولات، يتصدر غاغلويف محرزا 3686 صوتا (59.22%)، مقابل 2274 صوتا لبيبيلوف (37%) من أصوات الناخبين.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات على أراضي الجمهورية، 68.2%.

المصدر: "انترفاكس"