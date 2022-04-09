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مسؤول: أوسيتيا الجنوبية قد تكون جاهزة لاستفتاء على انضمامها إلى روسيا بحلول الصيف

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مسؤول: أوسيتيا الجنوبية قد تكون جاهزة لاستفتاء على انضمامها إلى روسيا بحلول الصيف
Legion-Media
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صرح مسؤول في رئاسة أوسيتيا الجنوبية بأن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام البلاد إلى روسيا قد تكتمل في مايو ويونيو المقبلين.

وقال يوري فازاغوف، رئيس قسم المعلومات والتحليل في الرئاسة الأوسيتية الجنوبية، لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت ردا على سؤال عن التوقيت المحتمل للاستفتاء: "مبدئيا، سيستغرق التحضير حوالي شهرين".

وأعرب عن ثقته بأن جمع التوقيعات سيتم بسرعة كبيرة، ولكن بعد ذلك يجب إحالة مشروع المرسوم الخاص بالاستفتاء إلى المحكمة العليا للنظر فيه، قبل أن تبدأ الحملة الدعائية للاستفتاء.

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وقال فازاغوف: "ربما سبق أن ورد ذكر مواعيد معينة مثل مايو ويونيو. أعتقد أنه، ربما سيتم الانتهاء من التحضيرات في غضون تلك الفترة".

في وقت سابق، قال رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف إن الجمهورية ستتخذ قريبا خطوات قانونية لتصبح جزءا من روسيا. 

والأربعاء الماضي قالت دينا غاسييفا، السكرتيرة الصحفية لرئيس أوسيتيا الجنوبية، إن مجموعة المبادرة لإجراء استفتاء حول انضمام أوسيتيا الجنوبية إلى روسيا، أرسلت طلبا بذلك إلى لجنة الانتخابات.

المصدر: "نوفوستي"

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